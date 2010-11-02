⚡ Чен победил на Гран-при Франции, Самарин – 2-й, Воронов – 6-й, Шулепов – 11-й

Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле мужчины представили произвольные программы. Победу одержал американец Нэтан Чен, россиянин Александр Самарин – 2-й.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Мужчины

Итоговое положение



1. Нэтан Чен (США) – 297,16

2. Александр Самарин (Россия) – 265,10

3. Кевин Аймо (Франция) – 254,64

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 236,38

5. Томоки Хиваташи (Япония) – 227,43

6. Сергей Воронов (Россия) – 220,98

7. Николя Надо (Канада) – 217,68

8. Шома Уно (Япония) – 215,84

9. Ромен Понсар (Франция) – 215,64

10. Даниэль Самохин (Израиль) – 193,66

11. Антон Шулепов (Россия) – 183,98

Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) – 194,68

2. Кевин Аймо (Франция) – 172,14

3. Александр Самарин (Россия) – 166,62

4. Томоки Хиваташи (Япония) – 158,73

5. Морис Квителашвили (Грузия) – 157,59

6. Николя Надо (Канада) – 148,26

7. Сергей Воронов (Россия) – 144,38

8. Ромен Понсар (Франция) – 138,16

9. Шома Уно (Япония) – 136,79

10. Даниэль Самохин (Израиль) – 122,82

11. Антон Шулепов (Россия) – 120,31

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию