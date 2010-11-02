⚡ Чен победил на Гран-при Франции, Самарин – 2-й, Воронов – 6-й, Шулепов – 11-й

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Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле мужчины представили произвольные программы. Победу одержал американец Нэтан Чен, россиянин Александр Самарин – 2-й.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Мужчины

Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) – 297,16
2. Александр Самарин (Россия) – 265,10
3. Кевин Аймо (Франция) – 254,64
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 236,38
5. Томоки Хиваташи (Япония) – 227,43
6. Сергей Воронов (Россия) – 220,98
7. Николя Надо (Канада) – 217,68
8. Шома Уно (Япония) – 215,84
9. Ромен Понсар (Франция) – 215,64
10. Даниэль Самохин (Израиль) – 193,66
11. Антон Шулепов (Россия) – 183,98

Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) – 194,68
2. Кевин Аймо (Франция) – 172,14
3. Александр Самарин (Россия) – 166,62
4. Томоки Хиваташи (Япония) – 158,73
5. Морис Квителашвили (Грузия) – 157,59 
6. Николя Надо (Канада) – 148,26
7. Сергей Воронов (Россия) – 144,38
8. Ромен Понсар (Франция) – 138,16
9. Шома Уно (Япония) – 136,79
10. Даниэль Самохин (Израиль) – 122,82
11. Антон Шулепов (Россия) – 120,31

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию

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