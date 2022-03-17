Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Решение ISU об отстранении сборной России от международных соревнований — это нарушение вообще всех прав спортсмена. Мы всю жизнь занимаемся спортом и фактически ничего больше не умеем, а они лишают нас права соревноваться.

Главная проблема решения ISU — это неизвестность. Трудно заставлять спортсменов тренироваться, когда у них нет четкой цели, когда они не знают, что будет завтра и к чему вообще готовиться.

Раньше мы четко знали, к чему готовимся и что мы делаем, а сейчас такого понимания нет. Убеждать людей тренироваться усерднее, когда они осознают, что нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы — достаточно тяжело.

Все международные федерации кричали «Спорт вне политики», а в итоге докричались до того, что сейчас всех русских хотят убрать и сделать вид, что такой страны в спорте не существует.

Конечно, чтобы была какая-то мотивация и надежда, нужно обжаловать решение ISU в . В любом случае, даже если в этом нет особого смысла, попытаться стоит», — сказал Жулин.