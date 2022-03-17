Александр Жулин: «Главная проблема решения ISU об отстранении россиян — неизвестность. Трудно заставлять спортсменов тренироваться, когда у них нет четкой цели»

Теги сборная России ISU Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). 

«Решение ISU об отстранении сборной России от международных соревнований — это нарушение вообще всех прав спортсмена. Мы всю жизнь занимаемся спортом и фактически ничего больше не умеем, а они лишают нас права соревноваться.

Главная проблема решения ISU — это неизвестность. Трудно заставлять спортсменов тренироваться, когда у них нет четкой цели, когда они не знают, что будет завтра и к чему вообще готовиться.

Раньше мы четко знали, к чему готовимся и что мы делаем, а сейчас такого понимания нет. Убеждать людей тренироваться усерднее, когда они осознают, что нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы — достаточно тяжело.

Все международные федерации кричали «Спорт вне политики», а в итоге докричались до того, что сейчас всех русских хотят убрать и сделать вид, что такой страны в спорте не существует.

Конечно, чтобы была какая-то мотивация и надежда, нужно обжаловать решение ISU в CAS. В любом случае, даже если в этом нет особого смысла, попытаться стоит», — сказал Жулин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные