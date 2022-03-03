Александр Горшков: «Не думаю, что кто-то из членов сборной России по фигурному катанию будет менять спортивное гражданство. Желания никто не высказал»

Теги сборная России ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКРАлександр Горшков ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований.

«Я не думаю, что кто-то из членов сборной России по фигурному катанию будет менять спортивное гражданство в связи со сложившейся ситуацией в мире. Такого желания, естественно, никто не высказал.

Кроме того, мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы защитить наших спортсменов и тренеров и помочь им решить основные проблемы», – сказал Горшков.

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