Александр Горшков: «Не думаю, что кто-то из членов сборной России по фигурному катанию будет менять спортивное гражданство. Желания никто не высказал»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований.

«Я не думаю, что кто-то из членов сборной России по фигурному катанию будет менять спортивное гражданство в связи со сложившейся ситуацией в мире. Такого желания, естественно, никто не высказал.

Кроме того, мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы защитить наших спортсменов и тренеров и помочь им решить основные проблемы», – сказал Горшков.