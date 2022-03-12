Худайбердиева и Базин пропустят Кубок Первого канала

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не выступят на Кубке Первого канала в Саранске.

«К сожалению, в этом году мы не будем принимать участие в кубке Первого канала.

Из-за отсутствия равноценной танцевальной пары руководство приняло решение об участии в командных соревнованиях только двух дуэтов. Очень обидно это узнать только сегодня, поскольку с окончания чемпионата России, будучи первой запасной парой на главные турниры, нам было дано указание готовиться непосредственно и к Кубку Первого канала.

Ужасно жаль, что мы не смогли продемонстрировать зрителям два месяца проделанной работы над танцами этого сезона( Мы всегда готовы защищать честь страны и подставить свое плечо в нужный момент! Поэтому мы уходим в межсезонье на поиски новых идей, музыки и элементов, чтобы в следующем сезоне показать всем, как мы изменились», – написала Худайбердиева в инстаграме.