Агент Тутберидзе: «Этери Георгиевна – бренд. Она стала символом женского фигурного катания в мире, у нее своя аудитория»

Мария Купцова (Шашина), агент тренера по фигурному катанию , ответила на вопрос о рисках для бренда Тутберидзе после допингового скандала вокруг .

«Бренды очень часто используют в рекламных контрактах пункт о репутационных рисках, что дает им право расторгнуть соглашение. Но компании внимательно рассматривают каждую конкретную ситуацию и ее влияние на имидж бренда.

Международные компании гораздо строже относятся к репутационным рискам. У них есть четкий свод правил, по которым они расторгают контракты моментально и без разговоров.

Если не ошибаюсь, когда Мария Шарапова сообщала о своей положительной допинг-пробе, один из ее рекламодателей связался с ней в течение 10 минут после пресс-конференции и уведомил о расторжении контракта.

Этери Георгиевна сама бренд. И это исключение из правил. Компании обращают внимание не только на медали, а в первую очередь на медийный образ и узнаваемость.

Тутберидзе стала символом женского фигурного катания в мире. У нее своя аудитория, отличная от аудитории спортсменов», – сказала Купцова.

Представитель «Тинькофф банка» Михаил Горбунцов заявил, что банк планирует продолжать сотрудничество с Тутберидзе, так как уверен в позитивном исходе разбирательства по делу Валиевой.

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