Инна Гончаренко: «Трусова вышла и исполнила свою мечту «Я хочу пять четверных». Это было колоссально. Хочу поздравить Сашу»

Тренер по фигурному катанию оценила выступление россиянок и в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова – серебряным призером Игр.

«Саша вышла и исполнила свою мечту «Я хочу пять четверных». Это было колоссально, она набрала сумасшедшие баллы по технике. Я хочу поздравить Сашу с тем, что сбылась ее мечта, это было прекрасно.

Когда Аня Щербакова выходила, казалось, что она может дрогнуть, но все мы знаем ее характер. Чистейший прокат с двумя четверными, плюс у нее была безошибочная короткая программа и все в сумме дает победный набор баллов. У нас новая олимпийская чемпионка, нельзя не радоваться», – сказала Гончаренко.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото