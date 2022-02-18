Инна Гончаренко: «Трусова вышла и исполнила свою мечту «Я хочу пять четверных». Это было колоссально. Хочу поздравить Сашу»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Инна Гончаренко Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление россиянок Александры Трусовой и Анны Щербаковой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова – серебряным призером Игр.

«Саша вышла и исполнила свою мечту «Я хочу пять четверных». Это было колоссально, она набрала сумасшедшие баллы по технике. Я хочу поздравить Сашу с тем, что сбылась ее мечта, это было прекрасно.

Когда Аня Щербакова выходила, казалось, что она может дрогнуть, но все мы знаем ее характер. Чистейший прокат с двумя четверными, плюс у нее была безошибочная короткая программа и все в сумме дает победный набор баллов. У нас новая олимпийская чемпионка, нельзя не радоваться», – сказала Гончаренко.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

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