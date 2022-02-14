Ирина Жук: «Степанова и Букин хотят остаться. Будем бороться за олимпийские медали через четыре года»

, тренер российского танцевального дуэта – , сообщила, что фигуристы хотят выступить на следующей .

На Играх в Пекине Степанова и Букин заняли 6-е место.

«Слава богу, что на этот раз они попали на эту Олимпиаду, она для них первая. Несмотря на нюансы, сложности в подготовке, ребята откатали очень хорошо ритмический танец и допустили небольшую ошибку в произвольном.

Но мы не расстраиваемся, это огромный опыт для пары такого уровня, он в целом есть, они его нарабатывали в течение многих лет, но с Олимпийскими играми не складывалось. Наконец мы его получили, думаю, что дальше будет намного лучше, будем бороться за медали через четыре года – они хотят остаться, хотят кататься, дай бог, чтобы было здоровье у них и у нас.

Будем идти только вперед, у нас теперь расширенная команда – и спасибо за это Николаю Морозову, Алексею Горшкову, всем нашим специалистам. Спасибо Саше (Свинину) – он взял на себя удар, был в Пекине без меня, меня, к сожалению, в Пекин не взяли, уже на четвертые Игры не могу попасть.

Спасибо Жанне Симак – это наш дорогой психолог, которая поддерживала ребят, и это было очень здорово, это очень помогло, смотря на них из Москвы, я была спокойна, потому что она рядом. Было непросто, но мы счастливы, что прошли это. Все приедут, отдохнем и будем готовиться к чемпионату мира», – сказала Жук.