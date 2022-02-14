Эшли Вагнер о решении CAS по Валиевой: «Я шокирована, разочарована, испытываю чувство стыда»

Американская фигуристка, бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире Эшли Вагнер раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, но сегодня CAS разрешил ей продолжить выступления. При этом разбирательства по данному делу еще продолжаются.

«На самом деле я не в оцепенении – я шокирована, разочарована, испытываю чувство стыда, я в ярости.

Это превращает чистые соревнования в насмешку и подчеркивает идею о том, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное.

Это так несправедливо по отношению к чистым спортсменам на этих соревнованиях и на всей Олимпиаде», – написала Вагнер в твиттере.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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