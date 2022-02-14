«Борьба была сложной, не без «объективного» мнения американских судей». Навка о серебре Синициной и Кацалапова на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с серебром на Олимпийских играх в Пекине.

«Замечательное утро началось с хороших новостей! Наши невероятные Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали серебряными призерами Олимпийских игр. Ребята, поздравляю! Ваш произвольный танец великолепен.

Борьба была сложной и тяжелой, к сожалению, конечно же, не без «объективного» мнения американских судей, которые ставили вас на пятое место. Но, несмотря на все напряжение, сложности и трудности, вы молодцы, победители и настоящие чемпионы! Рада, что на пьедестале ОИ по фигурному катанию наши фигуристы», – написала Навка в инстаграме.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты