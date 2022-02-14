Олимпиада 2022, 14 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Очередной олимпийский день в Пекине будет не самым богатым на розыгрыш наград — 14 февраля спортсмены разыграют пять комплектов, причем два из них во фристайле. Хорошие шансы у россиянок в акробатике. Особое внимание болельщиков будет приковано к произвольной программе в танцах на льду у фигуристов.

04:00 — Керлинг. США — Корея, женщины, круговой турнир, сессия 7 (matchtv.ru)

04:00 — Керлинг. Китай — Япония, женщины, круговой турнир, сессия 7 (matchtv.ru)

04:00 — Керлинг. Россия — Канада, женщины, круговой турнир, сессия 7 («Матч! Игра»)

04:15 — Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец («Первый канал»)

04:25 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, первый финальный заезд («Матч! Страна»)

04:25 — Бобслей. Монобоб, женщины, третий заезд («Матч! Арена»)

04:30 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, первый квалификационный заезд (matchtv.ru)

04:57 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, второй финальный заезд («Матч! Страна»)

05:15 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, второй квалификационный заезд (matchtv.ru)

05:24 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, третий финальный заезд («Матч! Страна»)

06:00 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, третий квалификационный заезд (matchtv.ru)

06:00 — Бобслей. Монобоб, женщины, четвертый заезд («Матч! Арена»)

07:05 — Хоккей с шайбой. Первый полуфинал, женщины, («Матч ТВ»)

07:30 — Фристайл. Мужчины, слоупстайл, первый квалификационный заезд («Матч! Арена», matchtv.ru)

08:30 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр, первый квалификационный заезд (matchtv.ru)

08:33 — Фристайл. Мужчины, слоупстайл, второй квалификационный заезд («Матч! Арена», matchtv.ru)

09:00 — Керлинг. Швейцария — Великобритания, мужчины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)

09:00 — Керлинг. Дания — Норвегия, мужчины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)

09:00 — Керлинг. Канада — Италия, мужчины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)

09:00 — Керлинг. Россия — Швеция, мужчины, круговой турнир, сессия 8 («Матч! Игра»)

09:15 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр, второй квалификационный заезд (matchtv.ru)

10:00 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр, третий квалификационный заезд (matchtv.ru)

12:55 — Прыжки с трамплина. Командное первенство, мужчины, первый раунд (matchtv.ru)

13:55 — Фристайл. Женщины, акробатика, первый финал («Матч ТВ»)

15:00 — Фристайл. Женщины, акробатика, второй финал («Матч ТВ»)

15:00 — Бобслей. Мужчины, двойки, первый заезд («Матч! Арена»)

15:00 — Керлинг. Япония — Корея, женщины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)

15:00 — Керлинг. Швейцария — Швеция, женщины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)

15:00 — Керлинг. Великобритания — Канада, женщины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)

15:00 — Керлинг. Россия — Дания, женщины, круговой турнир, сессия 8 («Матч! Игра»)

15:06 — Прыжки с трамплина. Командное первенство, мужчины, финальный раунд (matchtv.ru)

16:05 — Хоккей с шайбой. Второй полуфинал, женщины, («Матч! Страна»)

16:35 — Бобслей. Мужчины, двойки, второй заезд («Матч! Арена»)