Олимпиада 2022, 14 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Очередной олимпийский день в Пекине будет не самым богатым на розыгрыш наград — 14 февраля спортсмены разыграют пять комплектов, причем два из них во фристайле. Хорошие шансы у россиянок в акробатике. Особое внимание болельщиков будет приковано к произвольной программе в танцах на льду у фигуристов.
- 04:00 — Керлинг. США — Корея, женщины, круговой турнир, сессия 7 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Китай — Япония, женщины, круговой турнир, сессия 7 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Россия — Канада, женщины, круговой турнир, сессия 7 («Матч! Игра»)
- 04:15 — Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец («Первый канал»)
- 04:25 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, первый финальный заезд («Матч! Страна»)
- 04:25 — Бобслей. Монобоб, женщины, третий заезд («Матч! Арена»)
- 04:30 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, первый квалификационный заезд (matchtv.ru)
- 04:57 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, второй финальный заезд («Матч! Страна»)
- 05:15 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, второй квалификационный заезд (matchtv.ru)
- 05:24 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, третий финальный заезд («Матч! Страна»)
- 06:00 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, третий квалификационный заезд (matchtv.ru)
- 06:00 — Бобслей. Монобоб, женщины, четвертый заезд («Матч! Арена»)
- 07:05 — Хоккей с шайбой. Первый полуфинал, женщины, («Матч ТВ»)
- 07:30 — Фристайл. Мужчины, слоупстайл, первый квалификационный заезд («Матч! Арена», matchtv.ru)
- 08:30 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр, первый квалификационный заезд (matchtv.ru)
- 08:33 — Фристайл. Мужчины, слоупстайл, второй квалификационный заезд («Матч! Арена», matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Швейцария — Великобритания, мужчины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Дания — Норвегия, мужчины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Канада — Италия, мужчины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Россия — Швеция, мужчины, круговой турнир, сессия 8 («Матч! Игра»)
- 09:15 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр, второй квалификационный заезд (matchtv.ru)
- 10:00 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр, третий квалификационный заезд (matchtv.ru)
- 12:55 — Прыжки с трамплина. Командное первенство, мужчины, первый раунд (matchtv.ru)
- 13:55 — Фристайл. Женщины, акробатика, первый финал («Матч ТВ»)
- 15:00 — Фристайл. Женщины, акробатика, второй финал («Матч ТВ»)
- 15:00 — Бобслей. Мужчины, двойки, первый заезд («Матч! Арена»)
- 15:00 — Керлинг. Япония — Корея, женщины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Швейцария — Швеция, женщины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Великобритания — Канада, женщины, круговой турнир, сессия 8 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Россия — Дания, женщины, круговой турнир, сессия 8 («Матч! Игра»)
- 15:06 — Прыжки с трамплина. Командное первенство, мужчины, финальный раунд (matchtv.ru)
- 16:05 — Хоккей с шайбой. Второй полуфинал, женщины, («Матч! Страна»)
- 16:35 — Бобслей. Мужчины, двойки, второй заезд («Матч! Арена»)