Двукратные чемпионы России Степанова и Букин не выступят в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине («Матч ТВ»)

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Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не выступят в командному турнире на Олимпийских играх в Пекине. 

Фигуристы не вылетели сегодня из Москвы в Пекин. Это был последний доступный прямой рейс до Китая, сообщает «Матч ТВ». 

Степанова и Букин смогут улететь в Пекин через Красноярск к началу индивидуальных соревнований танцевальных пар. Ближайшие вылеты запланированы на 6 и 7 февраля.

Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. 

Помимо Степановой и Букина, Россию в танцах на льду представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В командном турнире можно сделать две замены. 

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