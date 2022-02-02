Двукратные чемпионы России Степанова и Букин не выступят в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине («Матч ТВ»)

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не выступят в командному турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Фигуристы не вылетели сегодня из Москвы в Пекин. Это был последний доступный прямой рейс до Китая, сообщает «Матч ТВ».
Степанова и Букин смогут улететь в Пекин через Красноярск к началу индивидуальных соревнований танцевальных пар. Ближайшие вылеты запланированы на 6 и 7 февраля.
Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля.
Помимо Степановой и Букина, Россию в танцах на льду представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В командном турнире можно сделать две замены.