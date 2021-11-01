Этери Тутберидзе: «Валиева очень многогранна, даже не знаю, с кем ее сравнить. Она продолжает себя развивать и пытается усложняться»

Тренер по фигурному катанию поделилась мнением о своей ученице, чемпионке мира среди юниоров .

«Даже не знаю, с кем ее сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать и учит четверные, еще какие-то новые элементы.

То есть она не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться.

Я хочу сказать, что фигурное катание настолько ушло вперед, что это достойно уважения», – приводит слова Тутберидзе «Р-Спорт» со ссылкой на эфир японского телеканала Get Sports.

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