Железняков о переносе рассмотрения закона о QR-кодах: «Бой еще не выигран, но маленькая победа произошла»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о возможном принятия закона о QR-кодах для привитых от коронавируса.

«Дорогие мои, хочу поздравить вас с маленькой победой, да бой еще не выигран, но маленькая победа, я считаю, произошла. Госдума перенесла утверждение и обсуждение закона по QR-кодам на 14 декабря.

Я думаю, они очень серьезно сейчас мониторят реакцию народа на все эти новшества и не в восторге от того, что происходит.

А это как раз заслуга нас с вами, интернет засыпан информацией противников рабских тавро, люди выходят на улицы, люди записывают массовые видеообращения, пишут во все инстанции десятки тысяч заявлений.

Мы показали свое решительное «нет», и сверху к нам прислушались. Но это далеко не конец, продолжаем бороться, и это касается и привитых, и непривитых.

Я повторюсь, что совершенно не против прививок, захотел привился, но ставить на нас клеймо и ограничивать в правах никто не имеет права. Спасибо вам за неравнодушие», — написал Железняков в инстаграме.

«QR-код – это цифровой ошейник. Как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу». Хореограф группы Тутберидзе об антиковидных мерах