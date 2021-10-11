Елена Вайцеховская: «Косторная является частью коллектива, в котором изначально не заложена опция тяжелых времен для кого бы то ни было»

Теги Елена Вайцеховская Юлия Липницкая Евгения Медведева Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Алена Косторная Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о критике тренера Даниила Глейхенгауза в адрес фигуристки Алены Косторной. 

«История с Аленой Косторной на самом деле очень показательна. Татьяна Тарасова совершенно правильно заметила, что у Алены сейчас очень сложный момент: это и пубертат, и пропущенный по сути год, после которого не могло не появиться ощущения, что жизнь убегает вперед, а ты не в состоянии ее догнать, и непонимание, что со всем этим делать.

Но главная проблема Косторной не в этом. А в том, что Алена при всех своих абсолютно объяснимых и абсолютно реальных сложностях, является частью коллектива, в котором изначально не заложена опция тяжелых времен для кого бы то ни было.

Юля Липницкая была вынуждена уйти, едва точно такие же тяжелые времена настали для нее после Игр в Сочи, Женя Медведева отправилась к Орсеру фактически по тем же причинам после Пхенчхана, да и кроме них было достаточно много других, менее заметных имен.

Иначе говоря, это тот самый срок годности, о котором так или иначе применительно к верхушке женского одиночного катания говорится много лет. У тебя тяжелые времена? На выход!

Ну а поскольку подобная фраза звучит жестковато, слишком прямолинейно и чревата последствиями в виде не самых комплиментарных комментариев в интернете, то в ход идут другие. О недостаточности тренировочной работы, например — так, как это вроде бы вполне корректно сформулировал в своем интервью Даниил Глейхенгауз.

Хотя по смыслу все сказанное тренером в адрес Косторной идеально ложится в формулировку, которая в свое время была озвучена на одном из форумов по фигурному катанию: мол, вот мы и дождались: ленивая Алина пришла на смену ленивой Жене, которая была сменой ленивой Юли. Скоро нас настигнут ленивые Алена, Саша и Аня, которых сменят новые худые и трудолюбивые.

Понятно, что большой спорт — не слишком подходящая площадка для сантиментов, но, наверное, все-таки как-то можно иначе? Хотя бы в том, что говорится вслух?» – написала Вайцеховская. 

«Слава богу, Алена ходит на все тренировки. Практически». В чем проблема Косторной, на которую теперь жалуются тренеры?

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