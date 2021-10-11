Елена Вайцеховская: «Косторная является частью коллектива, в котором изначально не заложена опция тяжелых времен для кого бы то ни было»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о критике тренера Даниила Глейхенгауза в адрес фигуристки Алены Косторной.

«История с на самом деле очень показательна. совершенно правильно заметила, что у Алены сейчас очень сложный момент: это и пубертат, и пропущенный по сути год, после которого не могло не появиться ощущения, что жизнь убегает вперед, а ты не в состоянии ее догнать, и непонимание, что со всем этим делать.

Но главная проблема Косторной не в этом. А в том, что Алена при всех своих абсолютно объяснимых и абсолютно реальных сложностях, является частью коллектива, в котором изначально не заложена опция тяжелых времен для кого бы то ни было.

была вынуждена уйти, едва точно такие же тяжелые времена настали для нее после Игр в Сочи, Женя Медведева отправилась к Орсеру фактически по тем же причинам после Пхенчхана, да и кроме них было достаточно много других, менее заметных имен.

Иначе говоря, это тот самый срок годности, о котором так или иначе применительно к верхушке женского одиночного катания говорится много лет. У тебя тяжелые времена? На выход!

Ну а поскольку подобная фраза звучит жестковато, слишком прямолинейно и чревата последствиями в виде не самых комплиментарных комментариев в интернете, то в ход идут другие. О недостаточности тренировочной работы, например — так, как это вроде бы вполне корректно сформулировал в своем интервью .

Хотя по смыслу все сказанное тренером в адрес Косторной идеально ложится в формулировку, которая в свое время была озвучена на одном из форумов по фигурному катанию: мол, вот мы и дождались: ленивая Алина пришла на смену ленивой Жене, которая была сменой ленивой Юли. Скоро нас настигнут ленивые Алена, Саша и Аня, которых сменят новые худые и трудолюбивые.

Понятно, что большой спорт — не слишком подходящая площадка для сантиментов, но, наверное, все-таки как-то можно иначе? Хотя бы в том, что говорится вслух?» – написала Вайцеховская.

«Слава богу, Алена ходит на все тренировки. Практически». В чем проблема Косторной, на которую теперь жалуются тренеры?