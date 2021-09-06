Анна Щербакова выступит на церемонии открытия юниорского этапа Гран-при в Красноярске

Теги женское катание Гран-при среди юниоров Анна Щербакова Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова выступит на церемонии открытия юниорского этапа Гран-при в Красноярске.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР). Щербакова покажет специальный номер вместе с юными красноярскими фигуристами.

Соревнования пройдут 15-18 сентября. В женском катании Россию представят Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина и Анастасия Зинина.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале, ЧМ – в марте

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