Евгения Медведева: «Мое будущее в спорте на сто процентов зависит от здоровья»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы журналистов после премьеры ледового шоу «Анна Каренина» в Сочи.

Медведева исполняет роль Кити Щербацкой, ее партнер – серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт – играет Константина Левина.

– Сложно ли было делать высокие поддержки?

– В начале – да. Даже не сложно, а страшно. Все мое фигурное катание проходило на высоте не больше, чем 30-40 сантиметров. А здесь – два метра и выше. Я боялась высоты.

Спрыгивала с поддержки, и Саше приходилось меня ловить. Иногда даже одной рукой. Это было машинально. Сейчас все абсолютно спокойно. Я знаю, что Саша Энберт – самый надежный партнер. Доверяю ему.

– Чем отличаются системы тренировок в двух странах (России и Канаде)?

– Все отличается, на самом деле. Другие люди, абсолютно другой менталитет, другое расписание, другой подход к жизни. У нас как? Если ты занимаешься, если решил, что спорт — твоя жизнь, ты обязан быть в форме, обязан хорошо кататься и много тренироваться.

В силу менталитета и устройства общества в целом, в Канаде все абсолютно по-другому. Все в стиле «хочешь – не хочешь». Никто тебе не будет напоминать о твоих обязанностях. Не могу сказать, что лучше. Это все просто есть.

– Про парные элементы поговорили, но у вас сегодня был и тройной тулуп с необычного захода…

– Это не необычный заход, а упражнение, которое мы выполняем лет с 11. Его делают для развития второго прыжка в каскаде, но выглядит действительно очень живописно, поэтому решила прыгать так.

– Какие-то другие прыжки планируются?

– Как видите, нет.

– А в будущих шоу? Впереди еще два месяца.

– Это шоу не про прыжки, абсолютно.

– Последний вопрос, на который можно ответить без конкретики. Ваше будущее в спорте зависит от здоровья?

– Конечно. На сто процентов от здоровья, – сказала Медведева. 

Загитова против Медведевой теперь и в шоу: у них гастроли в Сочи в одно и то же время, Алина выступит у Навки, Женя – у Авербуха

В России много суперфигуристок, но всего 3 места в сборной: что делать? Может, сменить гражданство – или это предательство?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья