Евгения Медведева: «Мое будущее в спорте на сто процентов зависит от здоровья»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ответила на вопросы журналистов после премьеры ледового шоу «Анна Каренина» в Сочи.

Медведева исполняет роль Кити Щербацкой, ее партнер – серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт – играет Константина Левина.

– Сложно ли было делать высокие поддержки?

– В начале – да. Даже не сложно, а страшно. Все мое фигурное катание проходило на высоте не больше, чем 30-40 сантиметров. А здесь – два метра и выше. Я боялась высоты.

Спрыгивала с поддержки, и Саше приходилось меня ловить. Иногда даже одной рукой. Это было машинально. Сейчас все абсолютно спокойно. Я знаю, что Саша Энберт – самый надежный партнер. Доверяю ему.

– Чем отличаются системы тренировок в двух странах (России и Канаде)?

– Все отличается, на самом деле. Другие люди, абсолютно другой менталитет, другое расписание, другой подход к жизни. У нас как? Если ты занимаешься, если решил, что спорт — твоя жизнь, ты обязан быть в форме, обязан хорошо кататься и много тренироваться.

В силу менталитета и устройства общества в целом, в Канаде все абсолютно по-другому. Все в стиле «хочешь – не хочешь». Никто тебе не будет напоминать о твоих обязанностях. Не могу сказать, что лучше. Это все просто есть.

– Про парные элементы поговорили, но у вас сегодня был и тройной тулуп с необычного захода…

– Это не необычный заход, а упражнение, которое мы выполняем лет с 11. Его делают для развития второго прыжка в каскаде, но выглядит действительно очень живописно, поэтому решила прыгать так.

– Какие-то другие прыжки планируются?

– Как видите, нет.

– А в будущих шоу? Впереди еще два месяца.

– Это шоу не про прыжки, абсолютно.

– Последний вопрос, на который можно ответить без конкретики. Ваше будущее в спорте зависит от здоровья?

– Конечно. На сто процентов от здоровья, – сказала Медведева.

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