Ирина Роднина: «Давно вычеркнула Тарасову из своей жизни. Не общаюсь, не здороваюсь»

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала об отношениях с .

Роднина (выступая в паре с Александром Зайцевым) тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й – они выиграли две Олимпиады.

– Недопонимания с Тарасовой и ваши последние перепалки с ней – это не эхо из прошлого?

– Это разные вещи. Во-первых, где перепалки-то? Я уже давно с ней не общаюсь, не здороваюсь.

– Сколько лет?

– Долго. Я давно ее из своей жизни вычеркнула, но все время кто-то чего-то лезет. То были потуги нас помирить, то были потуги нас как-то объединить, но уже все, мы разошлись, как, знаете, есть Северный полюс, есть Южный полюс.

– И никаких вариантов объединения полюсов?

– А на чем объединиться? И ради чего?

– Ради фигурного катания.

– Ой, я вас умоляю! Я уже фигурным катанием тоже не занимаюсь достаточно давно, – сказала Роднина в интервью Василию Конову.

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга

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