Бывшая ученица Тутберидзе Шелепень: «Удивлена баллам Щербаковой за компоненты. Косторная намного лучше катит, Кихира тоже очень хорошо»

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Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень поделилась мнением об оценках чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой.

Шелепень до 2012-го тренировалось под руководством Этери Тутберидзе, в 2014-м фигуристка завершила карьеру, сейчас она работает тренером.

«Есть некоторые вещи, которые меня удивили. В короткой программе (на командном ЧМ) Аня Щербакова получила рекордные баллы за компоненты, если я не ошибаюсь. Где-то я это читала, не веду статистику, кто сколько компонентов набирает. Видела, что она в районе 45 получила в короткой за компоненты (на самом деле 37,56 – Sports.ru). Чему я очень сильно удивлена.

Не то чтобы я считаю, что Аня некомпонентная или плохо катается, но, например, та же Косторная, как по мне, в плане конька намного лучше катит. Кихира в плане компонентов тоже очень-очень хорошо катит. Тем более, как она стала заниматься с Ламбьелем, там такой шик и блеск.

Ничего не могу сказать, потому что я не смотрела ни одного проката. Поэтому двоякие ощущения», – сказала Шелепень в прямом эфире в инстаграме.

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