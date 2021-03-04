Елизавета Туктамышева: «Не поддерживаю то, что фигурное катание стало скандальным. Но это тоже его как-то популяризирует»

Чемпионка мира 2015 года рассказала, как относится к скандалам, связанным с фигурным катанием.

– На ваш взгляд, трешток необходим фигурному катанию, или пусть он остается в единоборствах?

– Я не поддерживаю того, что фигурное катание стало скандальным. Но считаю, что это тоже его как-то популяризирует. Люди о нем больше знают, даже если они не увлекаются фигурным катанием. Так что в этом есть и плюсы, и минусы свои.

– Как вы думаете, чего не хватает другим видам фигурного катания, чтобы быть такими же популярными, как и женское?

– Мне кажется, у нас в женском катании такая конкуренция жесткая, что это привлекает зрителей к просмотру. А в остальных видах все более-менее спокойно. Хотя мне мужчин тоже интересно смотреть, у них всегда есть интрига, – сказала Туктамышева.

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