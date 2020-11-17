Сегодня Евгении Медведевой исполняется 21 год

Сегодня российская фигуристка празднует день рождения, ей исполняется 21 год.

Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в . На ее счету два золота и одна бронза чемпионатов мира, а также два золота и серебро чемпионатов Европы.

Россиянка дважды становилась победительницей Финалов Гран-при, пять раз выигрывала этапы серии. Медведева – серебряный призер командного чемпионата мира, а также двукратная чемпионка России.

После Игр-2018 фигуристка покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007-го, и переехала в Канаду к . В сентябре 2020-го она вернулась к Тутберидзе.

В сезоне-2020/21 Медведева снялась с двух этапов Кубка России и московского этапа Гран-при из-за травмы спины.

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