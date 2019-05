Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года по версии Европейских олимпийских комитетов

Российская фигуристка признана лучшей молодой спортсменкой года по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Церемония награждения прошла сегодня в Вене.

Трусова обошла еще четырех претендентов: Магдалену Эггер (горные лыжи, Австрия), Аннику Софи Морган (сноуборд, Германия), Петру Руснакову (шорт-трек, Словакия) и Аттилу Талабоша (шорт-трек, Венгрия).

За победу россиянка получит 15 тысяч евро.

Congratulations to Russian Figure Skater Alexandra Trusova for winning the Piotr Nurowski Best European Winter Athlete Prize! 🏆#InspiringSportInEurope pic.twitter.com/a9F9ZelopF