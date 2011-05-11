Александра Трусова: «Мне нравится «Игра престолов», но там много лишних сцен – особенно когда показывают убийства»

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась своими впечатлениями от выступлений в ледовых шоу.

«В Болонье я не все посмотрела в городе, потому что много времени провела на катке – надо было ставить начало и финал шоу. Вот это очень интересно, и мне нравится участвовать в постановке таких номеров, где катаются все спортсмены. Но почему-то на шоу как-то мало ставят, а мне нравится, когда много–и начало, и конец, а не так, что просто выезжаешь и делаешь свои элементы.

Если сравнивать шоу с соревнованиями, то я больше люблю соревноваться. Там все идут на максимум, делают всё, что могут, а на показательных часто просто катаются и прыгают не такие сложные прыжки. Но на шоу выступать немного сложнее потому, что размеры ледовой площадки меньше.

А так как мы катаем программы как на соревнованиях, разгоняемся, чтобы прыгнуть четверной, который обычно делаем у самого бортика, то возникают опасения, как бы не задеть зрителей, сидящих рядом. Но если катать программу с тройными, то пару раз попробуешь и все нормально.

На шоу в Болонье было классно. Все затискали мою Тину, узнали, что она была на юниорском чемпионате мира, да еще в платьях, как у меня в программах. А Даниэль Грассль в финале зашел в пятерной лутц. Недокрутил, упал, но все равно, это было круто! Меня это больше всего поразило. На «удочке» пятерные сейчас пробуют и другие, но это делать гораздо проще. А тут Грасслю сказали: «Попробуй», и он пошел…

Если говорить о моих новых программах, то пока выбрали музыку для произвольной программы из сериала «Игры престолов». Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают…

С музыкой для короткой программы мы еще не определились. Начнем работать на сборе в Новогорске, а сейчас отпуск», – рассказала Трусова.

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