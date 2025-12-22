0

Международная федерация конного спорта допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном

Российские юниоры допущены к турнирам по конному спорту с флагом и гимном.

Международная федерация конного спорта (FEI) приняла решение вернуть российским спортсменам юношеского возраста право выступать на турнирах FEI под флагом и с гимном страны. 

«Исполком Международной федерации конного спорта на своем последнем заседании принял решение об участии российских спортсменов в соревнованиях FEI для пони, детей и юношей с использованием национального флага и гимна. Данное решение вступит в силу с 15 января 2026 года», – сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
ФКСР
FEI
сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Конный спорт в Telegram
Материалы по теме
Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях
5 ноября, 10:20
Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус трем всадницам
30 октября, 07:34
Четырем российским всадникам присвоили нейтральный статус
29 октября, 06:37
Главные новости
Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях
5 ноября, 10:20
Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус трем всадницам
30 октября, 07:34
Четырем российским всадникам присвоили нейтральный статус
29 октября, 06:37
Отстраненная за избиение лошади всадница Дюжарден выиграла два конкурса после дисквалификации
30 июля, 06:26
Международная федерация конного спорта присвоила нейтральный статус 27 всадникам из России
22 июня, 10:45
Минспорт поддержал предложение создать федерацию русской тройки
20 июня, 17:32
Девочки-подростки избили лошадь в нижегородской спортшколе
3 мая, 16:28
Всадницам Беляковой, Кирнарской, Курочкиной и Греф согласовали нейтральный статус
21 апреля, 07:20
Международная федерация конного спорта присвоила нейтральный статус 22 всадникам из России
20 марта, 07:26
Марина Сечина: «Олимпиаду без конного спорта представить невозможно. Надеюсь, и в будущем его никогда не исключат»
9 февраля, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Международная федерация конного спорта присвоила нейтральный статус 33 всадникам из России
18 июля, 07:41
Международная федерация конного спорта не получала от российских спортсменов заявок на нейтральный статус
4 февраля 2024, 05:58
Свищев о словах бывшего постпреда США при ООН: «Дело за малым, чтобы Янг объяснил бывшим коллегам и согражданам, что необходимо уходить от вмешательства политики в спорт»
22 марта 2022, 08:55
На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь швейцарского спортсмена
2 августа 2021, 20:50
Олимпиада-2020. Конное троеборье. Митин идет 37-м после двух видов, Настенко – 47-й
1 августа 2021, 04:58
Марков, Митин, Меркулова и Костерина вошли в состав сборной России по конному спорту на Олимпиаду в Токио
1 июля 2021, 05:12
Первая женщина-победитель Кубка Мельбурна сдала положительный допинг-тест
28 июня 2017, 19:18
В 27 лет ушел из жизни призер этапов Кубка мира по конному спорту Иван Анточика
7 мая 2017, 14:16
Россиянин Сотсков скончался после падения с лошади на соревнованиях в Минске
11 сентября 2016, 08:50
Рио-2016. Конкур. Британец Скелтон выиграл золото
19 августа 2016, 18:13