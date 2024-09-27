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Международная федерация конного спорта прекратила финансирование допинг-проверок лошадей в России

FEI приостановила участие России в программе финансирования допинг-контроля.

«Буквально на днях Федерация конного спорта России создала антидопинговый комитет с целью решить вопрос допинг-контроля лошадей, который оказался в подвешенном состоянии из-за санкций.

Из-за санкций же и было приостановлено участие России в программе финансирования допинг-контроля со стороны Международной федерации конного спорта.

АО «Российские ипподромы» многие годы сотрудничало с французской антидопинговой лабораторией, но, как только были введены санкции и в продолжении сотрудничества было отказано, руководство обратилось ко мне с просьбой о помощи в данном вопросе, и я полетела в Дубай и договорилась о подписании контракта АО «Российские ипподромы» с Дубайской антидопинговой лабораторией, работа с которой успешно ведется с 2022 года.

Что касается ветврачей, имеющих лицензию на отбор проб для допинг-контроля, у нас сейчас есть три лицензированных специалиста», – сказала глава антидопингового комитета при Федерации конного спорта России (ФКСР) Екатерина Забегина.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoдопинг
сборная России
FEI
ФКСР
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