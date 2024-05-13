Программу Всемирных игр кочевников в Казахстане сократили из-за экономии средств

Теги Политика деньги Конный спорт

Организаторы Всемирных игр кочевников в Казахстане сократят программу соревнований в связи с экономией средств.

Об этом сообщила пресс-служба дирекции по подготовке и проведению Игр. Сократить расходы ранее поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев на фоне масштабных паводков.

«В связи с поручением президента дирекция по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников внесла предложения по изменению в спортивной программе. Так, даты проведения игр сокращены на один день. Мероприятие пройдет с 8 по 13 сентября включительно. Также из программы игр были исключены показательные выступления по национальным видам спорта», – заявили организаторы.

Также из программы полностью исключены соревнования по виду спорта ссирым, а из мас-рестлинга убрали четыре весовых категории из 12. Под сокращение попали и другие дисциплины.

Всемирные игры кочевников – международные соревнования по этническим видам спорта. Предыдущие Игры проходили в Турции в 2022 году и собрали более 3 тысяч спортсменов из 102 стран мира.

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