Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус двум спортсменкам
Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала нейтральный статус всадницам Софи-Антуанетте Вавилов и Алине Борисовой.
Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
За получение спортсменками нейтрального статуса проголосовали все 10 членов бюро ФКСР, участвовавших в заседании.
Вавилов последний раз выступала на международных стартах в феврале 2022 года на турнире в испанской Оливе, Борисова – в сентябре 2021 года в итальянской Горла Миноре. С марта 2022 года они вместе с другими российскими спортсменами лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI).
В ноябре 2023-го FEI разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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