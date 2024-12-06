Трехкратную олимпийскую чемпионку Дюжарден дисквалифицировали на год за жестокое обращение с лошадью

Британская всадница дисквалифицирована на год за жестокое обращение с лошадью.

Как сообщила Международная федерация конного спорта (FEI), санкции введены против трехкратной олимпийской чемпионки Шарлотт Дюжарден .

23 июля 2024-го спортсменка была отстранена от участия в Олимпийских играх в Париже. Тогда в сети появилось видео, на котором она бьет лошадь хлыстом по ногам во время тренировки.

Дюжарден признала нарушения. Согласно вердикту FIE, она также выплатит 10 тысяч швейцарских франков, при этом срок, отбытый ею за время отстранения, пойдет в зачет годичной дисквалификации.

«Существенные санкции посылают четкий сигнал о том, что любой, независимо от статуса, столкнется с серьезными последствиями, если его действия ставят под угрозу благополучие лошадей», – заявила генсекретарь FEI Сабрина Ибаньес.

Дюжарден 39 лет, она завоевывала олимпийское золото Лондона-2012 в личной и командной выездках, а также на индивидуальных соревнованиях Рио-2016.

24 удара за минуту: суперчемпионку из Британии отстранили от Олимпиады – она била лошадь кнутом