Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян. У организации нет инструментов для оценки условий участия нейтральных спортсменов
Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований
Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям, но при соблюдении строгих критериев.
«Руководство FEI обсудило рекомендации МОК от 28 марта по допуску российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов к соревнованиям.
Совет FEI считает, что на данном этапе нейтральность не может быть определена в должной мере, у организации нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», – прокомментировал глава FEI Ингмар де Вос.
Отстранение россиян и белорусов будет действовать до дальнейшего уведомления.
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