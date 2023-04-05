Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян. У организации нет инструментов для оценки условий участия нейтральных спортсменов

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Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям, но при соблюдении строгих критериев.

«Руководство FEI обсудило рекомендации МОК от 28 марта по допуску российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов к соревнованиям.

Совет FEI считает, что на данном этапе нейтральность не может быть определена в должной мере, у организации нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», – прокомментировал глава FEI Ингмар де Вос.

Отстранение россиян и белорусов будет действовать до дальнейшего уведомления. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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8 комментариев

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sashafan2
Чего ожидать от федерации конного спорта? Они даже коней отстранили. Видимо кони тоже поддерживают СВО😂
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tyuiop tyuiop
Ответ Russ Ivan
Трудно проверять лошадей на лояльность СВО...
ну лавров точно лоялен
+3
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Кот под ногами майора
Там так-то и коней российских отстранили. Видимо, тоже нейтральность тяжело определить
+2
-1
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dimur
Ход конём.
0
-1
-1
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Russ Ivan
Трудно проверять лошадей на лояльность СВО...
+15
-2
+13
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Atsuktuvas
Будённого на них нет.
0
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-1
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Грустный Тролль
Еще бы. Там такие условия допуска выдвинули, что федерациям проще просто не допустить до турниров, чем разбираться со всем этим)
+7
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+7
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Maxximus
Собчак негодует 😂
+5
-2
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