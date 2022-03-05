«Большинство российских мероприятий будут ориентированы на страны СНГ и БРИКС». Федерация конного спорта о планах Минспорта РФ

Федерация конного спорта России (ФКСР) сообщила, что страна ведет переговоры о создании спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.

Россия ведет переговоры о создании спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

«Министерство спорта РФ организовало оперативное совещание с представителями спортивных федераций. В рамках встречи обсуждались меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации было принято несколько ключевых решений. Большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с данными государствами. Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств», – заявили в ФКСР.

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