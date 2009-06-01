Лопес из «Астаны» побил болельщика, который вышел на трассу 20-го этапа «Джиро д’Италия»

Колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес побил болельщика, который вышел на трассу во время 20-го этапа «Джиро д’Италия».

Болельщик помешал Лопесу на подьеме за несколько километров до финиша, из-за чего гонщик упал с велосипеда, отстал от пелотона и потерял время.

В итоге гонщик финишировал 18-м с отставанием 1 минута 49 секунд от победителя и товарища по команде – испанца Пейо Бильбао.