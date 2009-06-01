Лопес из «Астаны» побил болельщика, который вышел на трассу 20-го этапа «Джиро д’Италия»

Колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес побил болельщика, который вышел на трассу во время 20-го этапа «Джиро д’Италия».
Болельщик помешал Лопесу на подьеме за несколько километров до финиша, из-за чего гонщик упал с велосипеда, отстал от пелотона и потерял время.
В итоге гонщик финишировал 18-м с отставанием 1 минута 49 секунд от победителя и товарища по команде – испанца Пейо Бильбао.
💥📽 ¡Un espectador tira al suelo a Superman López y éste se lía a golpes con él! ¡¡¡Respeto al ciclista!— COPEdaleando (@Copedaleando) June 1, 2019
📽 @Eurosport_UK #Giro
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