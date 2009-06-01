Реклама 18+
Реклама 18+

Лопес из «Астаны» побил болельщика, который вышел на трассу 20-го этапа «Джиро д’Италия»

Теги Джиро д'Италия велошоссе происшествия Астана видео Мигель Анхель Лопес Велоспорт

Колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес побил болельщика, который вышел на трассу во время 20-го этапа «Джиро д’Италия».

Болельщик помешал Лопесу на подьеме за несколько километров до финиша, из-за чего гонщик упал с велосипеда, отстал от пелотона и потерял время. 

В итоге гонщик финишировал 18-м с отставанием 1 минута 49 секунд от победителя и товарища по команде – испанца Пейо Бильбао. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться