Вторая сборная России победила на международном турнире по керлингу Nornickel Cup в Дудинке

Вторая сборная России победила на международном турнире Nornickel Cup.

В соревнованиях, которые проходят в Дудинке Красноярского края, участвуют женские сборные России, Казахстана и Беларуси.

В составе команды «Россия 2» выступали Диана Маргарян, Алина Бородулина, Валерия Мирошниченко и Анастасия Кильчевская. В финале вторая команда России обыграла четвертую.

В матче за бронзовые медали смешанная команда «Беларусь/Россия» уступила команде «Россия 1».

«У нас не было много времени на подготовку, мы приехали сюда почти сразу после чемпионата России. Перед турниром была небольшая раскатка, где мы успели «прочитать» лед.

Наша команда прошла турнир без поражений, в целом мы довольны своей игрой и собой – все получилось», – отметила Маргарян.