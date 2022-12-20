Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона-2022/23
Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила срок отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца сезона-2022/23.
В сообщении WCF отмечается, что участие спортсменов из России и Беларуси нанесет ущерб целостности соревнований из-за продолжающегося конфликта на Украине.
Таким образом, сборные России пропустят женский и мужской чемпионаты мира, которые пройдут в марте-апреле 2023 года.
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