Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона-2022/23

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила срок отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца сезона-2022/23.

В сообщении WCF отмечается, что участие спортсменов из России и Беларуси нанесет ущерб целостности соревнований из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Таким образом, сборные России пропустят женский и мужской чемпионаты мира, которые пройдут в марте-апреле 2023 года.