Александр Крушельницкий: «Первые полгода дисквалификации тренировался, была надежда, что это закончится, как страшный сон, и я проснусь. Но этого не случилось»

Российский керлингист рассказал о мотивации для возвращения в спорт после четырехлетней дисквалификации за мельдоний.

— Во время дисквалификации тренировались?

— Практически нет. Первые полгода тренировался, пока еще были суды, была надежда, что это закончится, как страшный сон, и я проснусь. Но этого не случилось. После этого попытался абстрагироваться от керлинга. Я вообще перестал что-либо смотреть, только редко финалы чемпионатов мира.

— В чем нашли мотивацию, чтобы вернуться?

— Я безумно люблю играть, это дело всей моей жизни. Соскучился, решил попробовать — получилось. Начал с классики, потому что дисквалификация закончилась прямо после чемпионата России по дабл-миксту и на него я не попадал. Поэтому играл в команде Алексея Тимофеева.

— Как прошел чемпионат России?

— Были большие амбиции — без меня мои напарники три года подряд были чемпионами России. В этом году мы взяли бронзу, все решил один бросок в полуфинальной встрече. Такое тоже бывает. У нас был невероятный процентаж, мы очень хорошо шли в группе. Если бы продолжили играть так и дальше, соперников бы у нас не было. Сейчас планирую продолжать быть в этой команде, но можно будет играть и в дабл-миксте, и в классике. Хочу одновременно попробовать свои силы во всех дисциплинах, запал за четыре года накопился порядочный.

— В миксте с кем будете играть?

— У меня новая напарница, Вера Тюлякова. Она из команды . Сейчас время от времени проводим тренировки вместе, в мае выиграли чемпионат Санкт-Петербурга.

— Супругу, Анастасию Брызгалову, не уговаривали вернуться?

— Уговаривал, но никак пока что. Ей комфортно тренером, нет тех переживаний, когда ты игрок, тех эмоций. Она сильно устала от этого и сейчас перешла на тренерскую работу, – сказал Крушельницкий.