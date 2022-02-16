Мужская сборная России по керлингу потеряла шансы на выход в полуфинал Олимпиады-2022 после поражения от Великобритании

Мужская сборная России по керлингу не вышла в полуфинал на Олимпиаде-2022 в Пекине и потеряла шансы на медали.

Для попадания в полуфинал команде Сергея Глухова была необходима победа в заключительном матче групповой стадии.

В матче 11-й сессии турнира россияне уступили сборной Великобритании, которая ранее гарантировала себе место в топ-4. Также в полуфинал вышли команды Швеции, Канады и США.

Ранее шансов на выход в полуфинал также лишилась женская сборная России по керлингу.

Полуфиналы в мужском турнире по керлингу пройдут 17 февраля.