Непомнящий, Дубов, Артемьев вошли в предварительный список участников Кубка мира

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала список игроков, которые квалифицировались на Кубок мира .

Турнир пройдет в индийском Гоа с 30 октября по 27 ноября. Среди россиян в предварительный состав вошли Ян Непомнящий , Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Иван Землянский, Евгений Наер, Арсений Нестеров и Сергей Лобанов.

Всего на Кубке мира выступят 206 шахматистов. Трое лучших из них отберутся в турнир претендентов 2026 года.