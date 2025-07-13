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Ян Непомнящий пропустит этап Freestyle Chess по семейным обстоятельствам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в связи с семейными обстоятельствами пропустит этап Freestyle Chess, который пройдет в Лас-Вегасе с 16 по 20 июля.

Об этом заявили организаторы. Вместо Непомнящего на турнире сыграет американец Самуэль Севян.

«С сожалением сообщаем, что Ян Непомнящий не будет участвовать в турнире Freestyle Chess в Лас‑Вегасе по семейным обстоятельствам. Наши мысли с ним в это трудное время», - говорится в сообщении.

8 июля Федерация шахмат России сообщила, что умерла мама Непомнящего – Лилия Борисовна.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Freestyle Chess
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