«Галицкий – очень сильный шахматист». Крамник поздравил президента «Краснодара» с победой в РПЛ
Владимир Крамник поздравил Сергея Галицкого с победой «Краснодара» в РПЛ.
«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории.
14-й чемпион мира по шахматам Крамник родился в Туапсе (Краснодарский край).
«Сегодня ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом России, опередив «Зенит», «Спартак», ЦСКА и других.
Сергей Галицкий, основатель клуба, гениальный человек и в человеческом, и в профессиональном плане, очень сильный шахматист, кстати.
Я так рад за тебя, дорогой Сергей 🙌 Мечты сбываются 😉», – написал Крамник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: X Владимира Крамника
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