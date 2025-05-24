«Галицкий – очень сильный шахматист». Крамник поздравил президента «Краснодара» с победой в РПЛ

Владимир Крамник поздравил Сергея Галицкого с победой «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории.

14-й чемпион мира по шахматам Крамник родился в Туапсе (Краснодарский край).

«Сегодня ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом России, опередив «Зенит», «Спартак», ЦСКА и других.

Сергей Галицкий, основатель клуба, гениальный человек и в человеческом, и в профессиональном плане, очень сильный шахматист, кстати.

Я так рад за тебя, дорогой Сергей 🙌 Мечты сбываются 😉», – написал Крамник.