Крамник о жалобах чешского шахматиста Навары: «Я устал от этих «хороших парней», пытающихся вывалить на меня грязь. Я терпелив, но время толерантности прошло»

Владимир Крамник ответил шахматисту, который признался в суицидальных мыслях.

Чешский гроссмейстер Давид Навара заявил, что пребывал в депрессии и задумывался о самоубийстве после публикаций экс-чемпиона мира Крамника на тему читерства.

В прошлом году россиянин выложил статистику онлайн-турниров Titled Tuesday, согласно которой Навара вошел в топ-3 по точности игры при дефиците времени. Позже чех заявил в блоге на Chess.com, что столкнулся с оскорблениями в свой адрес, и обратился в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ ) с просьбой дать оценку публикациям Крамника.

Сегодня россиянин сам высказался о ситуации.

«Мы в течение двух недель были на [шахматной] Олимпиаде в Будапеште. Что помешало ему (Наваре) обратиться к кому-нибудь, чтобы подойти ко мне, и я предоставил бы ему все данные с объяснениями? Вместо того чтобы поливать меня грязью месяцами... Извините, но это бессмысленная история, и я подозреваю, что Давид просто не захотел связываться со мной и получить эти данные, вопреки его собственным словам. Если бы я знал о его пожеланиях, то мог бы найти его и объяснить все, что он хотел выяснить. Но я не знал.

В целом, я устал от этих «Мистеров Хороших Парней», которые пытаются вывалить на меня грязь, поэтому я бы любезно попросил Навару подготовить официальную жалобу или приступить к судебному процессу. Либо прекратить эту позорную кампанию с обвинениями. В ином случае следующее подобное публичное заявление Давида Навары приведет к юридическим последствиям», – написал Крамник в соцсети.

Экс-чемпион мира подчеркнул, что считает опубликованную статистику корректной и что он никогда не получал ни одного сообщения от Навары.

«Я не несу ответственности за ошибочные личные интерпретации. Вместо того чтобы писать множество писем в ФИДЕ, мистер Навара мог бы просто один раз связаться со мной, и я бы предоставил ему все детали по этой статистике с подробными разъяснениями. Включая очевидное для всех: в том списке Давид не был более значим, чем, например, Грищук . И если он чувствует себя обвиненным и оскорбленным, вместо того чтобы гордиться достижением, мне не остается сделать ничего, кроме как развести руками. <...>

Я глубоко разочаровался, когда увидел, что Навара участвует в несправедливой PR-кампании против меня, публикуя свое письмо, которое подозрительно вышло после того, как я объявил о своем запросе в органы ЕС для расследования деятельности Chess.com, которая по совпадению ведется на той же платформе. В то же время я сочувствую тем, кто сталкивается с личными проблемами и нуждается в медицинской помощи, и желаю мистеру Наваре скорейшего восстановления. Попытки обвинить меня в этих проблемах, на мой взгляд, предосудительны в плане этики», – продолжил Крамник.

Также Крамник отметил, что за свою деятельность сам подвергается нападкам, от которых страдают в том числе его дети, и обратился к своим противникам.

«Я терпелив, но время толерантности прошло. Я оставляю ясное предупреждение так называемой «шахматной мафии» и всем, кто выступает с клеветническими и порочащими заявлениями: эти действия больше не будут оставаться безнаказанными». <...> «Шахматная мафия», ваша видимая паника бесполезна, эндшпиль близок», – написал Крамник.