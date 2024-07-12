27-28 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет пятый фестиваль Chess & Jazz

На главной сцене фестиваля – Alfa Stage, выступят Анжелика Варум, Marselle, Сироткин, Елка, Недры, «нееет, ты что», Минаева, Amchi, Dizzy Dutch Duck.

Ежегодно Chess & Jazz представляет фестивальный манифест. В этом году он посвящен тому, как важно быть вместе. Chess & Jazz снова станет тем местом, где каждый сможет найти для себя что-то, что даже не ожидал найти. «Мы можем продолжать делать то, что любим, то, что важно и греет наши сердца. В сотворчестве, спонтанности, благодарности», – говорится в манифесте.

Хедлайнеры:

Анжелика Варум – джазовые импровизации любимых песен, какими их можно услышать только на концертах, окутают гостей любовью и добром.

Marselle – группу Левана Горозия (L’One) и Игоря Пустельника (Nel) обычно причисляют к рядам intelligent хип-хопа, но что это такое знают лишь особо искушенные слушатели. А редкие выступления становятся настоящим событием.

Не менее долгожданными станут выступления певицы Елки и группы Сироткин. Ёлка – это искренняя музыка и невероятная атмосфера. А песни группы Сироткин давно стали саундреками важных моментов.

Иван Ворошилов, также известный как Недры, готовится предстать на фестивале в непривычном амплуа со специальной программой только для Chess & Jazz, где ритмы хип-хоп зазвучат по-новому. «Как всегда дадим джазу и волю творчеству», – обещают организаторы.

А еще в эти два дня сыграют: восходящая звезда Минаева с винтажным диско, который захватил просторы интернета, и главные зачинщики современного петербургского джаза DIZZY DUTCH DUCK. Также гостей ждет приятный R&B и соул от Amchi, а самобытные «нееет, ты что» представят смесь хитроумного джаза, сочного фанка и хип-хопа прямиком из Дагестана.

Впервые с 2018 года на фестивале появится вторая сцена – Мегамаркет Jazz Stage, где привычные джазовые ритмы объединятся со смелыми и неожиданными импровизациями. Исследуем современный джаз вместе с Tesla Boy, LRK Trio x Live, Marimba Plus, Sandra Frakenberg, Lay-Far Dance Orchestra, Qascad, Maxim Gnolti и Lepety Groovy. Партнер сцены «Мегамаркет» – маркетплейс с миллионами товаров, выгодными бонусами и удобной доставкой.

Не менее насыщенной станет и шахматная программа фестиваля, организованная при поддержке Альфа-Банка. Настоящий город шахмат развернется прямо под вековыми дубами Сада «Эрмитаж», где каждый сможет сделать первый ход, стать участником шахматного квеста и просто насладиться игрой под звуки музыки. Более опытные игроки бросят вызов титулованным гроссмейстерам во время сеанса одновременной игры или примут участие в традиционном шахматном турнире “Chess Cup by Альфа-Банк” за звание лучшего игрока Chess & Jazz.

Каждый день на территории фестиваля будет работать Дзен Лекторий. Известные спикеры и гости обсудят актуальные темы – путешествия, еду, моду и многое другое.

Идеальным дополнением к фестивальному настроению и приятной музыке станут освежающие коктейли, которые можно будет попробовать в летнем pop up баре Beluga Botanicals Garden.

План б. от билайна создаст многомерное пространство иллюзий, сюрреалистичных метафор, отсылок к единству и неразрывности разума и чувств.

Альфа-Банк привезет на фестиваль огромный барабан суперкэшбэка, в котором любой может выиграть кастомную коллекцию мерча или 100% кэшбэк.

Итальянский бренд одежды из кашемира и натуральных тканей Falconeri откроет на фестивале настоящий Salone, в котором представит лучшие модели. Гости смогут принять участие в креативных мастер-классах, персонализировать элементы одежды, попробовать джелато, получить подарки от бренда, а также расслабиться в комфортной лаунж-зоне.

Российский бренд крупной бытовой техники Värd приглашает всех в беседку Сада «Эрмитаж», где шеф-повар Антон Романов проведет кулинарные мастер-классы по приготовлению печенья, карамели и леденцов, продемонстрировав инновационные антипригарные противни и духовки с технологией ColdPyro®️. А известный фотограф Сергей Бойко создаст портреты гостей фестиваля в антураже исторической беседки сада.

В пространстве онлайн-кинотеатра Okko каждый найдет, что посмотреть – под открытым небом Сада «Эрмитаж» гостей ждут зоны комедии, детства, экшна и спорта.

Уже какой раз Яндекс Еда вместе с СысоевFM выберут отличившиеся за год фуд-концепции и подготовят гастрономическую программу фестиваля. Традиционно соберём всех гостей Chess & Jazz за большим столом Яндекс Еды, где еда только усилит восприятие музыки.

Любителей путешествий ждет насыщенная программа от сервиса «Авито Путешествия».

Социальным партнером фестиваля станет Благотворительный фонд «Жизненный путь» – фонд поддержки взрослых с ментальными и психическими особенностями. Фонд помогает людям с психической инвалидностью жить обычной жизнью и интегрироваться в общество.

Узнать больше о программе Chess & Jazz 2024, а также приобрести билеты можно на официальном сайте.

Генеральный партнер фестиваля – Альфа-Банк.