Сергей Карякин: «Хочу быть полезным жителям Крыма. В какой позиции это получится, мне говорить сложно»

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что хочет быть полезным жителям Крыма.

Карякин – уроженец Симферополя. 21 июня он вошел в первую пятерку списка Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах в Государственный совет региона.

«Шахматы меня научили, что нельзя ничего гарантировать заранее. Пока ты партию не выиграл, ты не можешь отмечать победу.

Я хочу быть полезным жителям Крыма. В какой позиции это получится, мне говорить сложно.

Не все зависит от меня. Но как бы ни было, Крым всегда со мной, и я его часть», – сказал Карякин.