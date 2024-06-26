Сергей Карякин: «Хочу быть полезным жителям Крыма. В какой позиции это получится, мне говорить сложно»

Теги Сергей Карякин Политика Шахматы

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что хочет быть полезным жителям Крыма.

Карякин – уроженец Симферополя. 21 июня он вошел в первую пятерку списка Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах в Государственный совет региона.

«Шахматы меня научили, что нельзя ничего гарантировать заранее. Пока ты партию не выиграл, ты не можешь отмечать победу.

Я хочу быть полезным жителям Крыма. В какой позиции это получится, мне говорить сложно.

Не все зависит от меня. Но как бы ни было, Крым всегда со мной, и я его часть», – сказал Карякин.

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3 комментария
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Жители Крыма, очень и очень нуждаются в бывшем шахматисте Карякине, только его там для полного счастья и веселья не хватает!!!
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Пусть в шахматы научит их играть. Больше толку от него не будет.
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