Norway Chess. 10-й тур. Карлсен сыграет с Каруаной, Прагнанандха встретится с Накамурой, Дин Лижэнь против Фируджи

Теги результаты Магнус Карлсен Хикару Накамура Фабиано Каруана Дин Лижэнь Norway Chess Алиреза Фируджа Рамешбабу Прагнанандха Шахматы

7 июня пройдет заключительный тур шахматного турнира Norway Chess.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

10-й тур

Начало партий – 18:00 по московскому времени.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Хикару Накамура (США)

Дин Лижэнь (Китай) – Алиреза Фируджа (Франция)

Турнирное положение: Карлсен – 16 очков, Накамура – 14,5, Прагнанандха – 13, Фируджа – 12, Каруана – 10,5, Дин Лижэнь – 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. Армагеддон: 10 минут против 7 с добавлением 1 секунды на ход, начиная с 41-го.

За победу в классической партии начисляется 3 очка, за поражение – 0. В случае ничьей проводится партия в формате армагеддон, где за победу дается 1,5 очка, за поражение – 1.

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