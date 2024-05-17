Непомнящий о поражении от Дин Лижэня: «Мне написал Уткин. Нашел теплые слова. Я понял – действительно, все главное впереди»

Ян Непомнящий рассказал, как пережил поражение от Дин Лижэня в матче за корону.

– Поражение от Лижэня – шок для вас?

– Было очень больно!

– Как провели следующие дни?

– Сходил лишь туда, куда идти было обязательно, – как участник матча на встречу с Токаевым, президентом Казахстана. Еще на церемонию закрытия. До вылета оставалось около суток. Я просто сидел в гостиничном номере. Как говорится, «криком кричал»... Это было ужасно обидно.

– Главное, несправедливо.

– Вот об этом и размышлял. Но нет в мире справедливости, как пел Высоцкий про лотерейный билет. До матча я думал: если все случится, как и должно, – я непременно выиграю...

– Вы считались фаворитом.

– Вот видите? Этим спорт и интересен. На бумаге ты фаворит. На практике – все иначе.

– Скажите честно – плакали?

– Немножко... Пустил скупую мужскую слезу. Или не очень скупую. Да все вокруг были подавлены.

– В той ситуации чьи-то слова запомнились как особенные?

– Мне написал Василий Уткин. Нашел теплые слова. Я понял – действительно, все главное впереди. Мы с Василием немножко общались – но никогда не были близки. Эта эсэмэска стала полной неожиданностью, – сказал Непомнящий.