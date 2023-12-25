Сергей Шипов: «Я давно выступаю против отбора на турнир претендентов по рейтингу. Сейчас мы видим доведенные до скандала последствия этого отбора»

Гроссмейстер Сергей Шипов назвал скандальным отбор на турнир претендентов.

25 декабря совет ФИДЕ утвердил изменения в организации рейтинговых турниров. Теперь расписание турнира, на котором будут выступать шахматисты с рейтингом 2700 очков и выше, должно быть зарегистрировано не позднее чем за 30 дней до проведения.

Ранее французский гроссмейстер (2756 очков) выступил на турнире во Франции, где принимали участие еще три шахматиста с рейтингом ниже 2 550 очков. Фируджа одержал пять побед подряд, а в шестой партии сыграл вничью, из-за чего не смог обойти в рейтинге американца Уэсли Со (2757).

«Я давно выступаю против того, чтобы на турнир претендентов отбирались по рейтингу, так в шахматах можно год не играть, а рейтинг все равно останется, это никакого отношения к спортивному отбору не имеет.

То, что сегодня было принято Международной шахматной федерацией – это верх безобразия. С учетом того, что Фируджа не смог обойти Уэсли Со, в ФИДЕ решили подстраховаться, это выглядит как заплатка на дырявой рубахе, но менять надо рубаху.

Сейчас мы видим доведенные до скандала последствия этого способа отбора, когда люди под Новый год специально создают турниры, как это случилось во Франции.

Никто никаких правил не нарушал этими турнирами, но понятно, что они создавались с целью продвинуть своего бойца на турнир претендентов. Можно подумать, что китайцы в прошлом году не устраивали турниры, когда нужно было, чтобы Дин Лижэнь набрал определенное количество партий, напоминаю, он тогда сыграл 28 партий за месяц, это просто аномалия.

Тогда международная федерация не стала никак реагировать, никто не захотел ссориться Китаем, а тут маленький клуб из Франции организовал турнир, и оказалось, что проводить такие турниры неправильно, хотя ситуации эквивалентные», – сказал .

На текущий момент участие в турнире претендентов гарантировали Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Видит Гуджрати и Рамешбабу Прагнанандха и Ниджат Абасов.