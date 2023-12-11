Ян Непомнящий о второй половине сезона: «Охарактеризую как «Тоттенхэм» из «Залечь на дно в Брюгге»: не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался»
Гроссмейстер Ян Непомнящий оценил свою игру во второй половине сезона.
– Как оцениваете вторую половину 2023 года?
– Сложно сказать. У меня особо не было суперважных турниров помимо Кубка мира-2023. В нем я прошел дальше, чем на предыдущих, но в любом случае хвастаться особо нечем. Другие турниры в основном были в быстрые и блиц. Могу охарактеризовать их как «Тоттенхэм» из известного фильма «Залечь на дно в Брюгге»: не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался.
Опять же, надо понимать, что мой главный турнир состоится в апреле (турнир претендентов). К нему будет основная подготовка.
– Уже продумываете логистику в Канаду?
– План есть. Первый этап – нужно получить канадскую визу. Это будет не так просто.
– Уже подали документы?
– В ближайшее время, – сказал Непомнящий.