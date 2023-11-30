Шахматист Гребнев: «Статистика, которую приводит Крамник, подозрительна. Но не хочется верить, что самые сильные шахматисты мира читерят»

Теги Владимир Крамник Хикару Накамура Алексей Гребнев Шахматы

Чемпион мира по шахматам среди юношей заявил, что не играет онлайн из-за читеров.

– Я почти не играю в онлайн-шахматы. «Титульные вторники» и рапиды с призами, где в основном и происходят такие вещи, – большое читерство, не моя история. Иногда играл в других турнирах, один раз встретился с [Хикару] Накамурой.

– Сейчас вокруг Хикару не самая здоровая обстановка. Что думаешь об их пикировке с Владимиром Крамником (россиянин предположил, что американец мог жульничать в онлайне – Sports.ru)?

– Я не вдавался во все подробности этой истории. Посмотрел видео с Крамником, но в нем Владимир Борисович не обвиняет Накамуру в читерстве. Он просто хочет, чтобы люди из Chess.com проверили Хикару и других шахматистов из его списка.

Статистика, которую приводит Крамник, действительно подозрительна. Но не хочется верить, что самые сильные шахматисты мира читерят.

– Да, это похоже на конец онлайн-шахмат.

– Согласен, – сказал 17-летний российский шахматист Алексей Гребнев, который в ноябре выиграл чемпионат мира среди юношей (U18).

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