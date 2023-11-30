Шахматист Гребнев: «Статистика, которую приводит Крамник, подозрительна. Но не хочется верить, что самые сильные шахматисты мира читерят»

Чемпион мира по шахматам среди юношей заявил, что не играет онлайн из-за читеров.

– Я почти не играю в онлайн-шахматы. «Титульные вторники» и рапиды с призами, где в основном и происходят такие вещи, – большое читерство, не моя история. Иногда играл в других турнирах, один раз встретился с [Хикару] Накамурой.

– Сейчас вокруг Хикару не самая здоровая обстановка. Что думаешь об их пикировке с Владимиром Крамником (россиянин предположил, что американец мог жульничать в онлайне – Sports.ru)?

– Я не вдавался во все подробности этой истории. Посмотрел видео с Крамником, но в нем Владимир Борисович не обвиняет Накамуру в читерстве. Он просто хочет, чтобы люди из Chess.com проверили Хикару и других шахматистов из его списка.

Статистика, которую приводит Крамник, действительно подозрительна. Но не хочется верить, что самые сильные шахматисты мира читерят.

– Да, это похоже на конец онлайн-шахмат.

– Согласен, – сказал 17-летний российский шахматист Алексей Гребнев, который в ноябре выиграл чемпионат мира среди юношей (U18).

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?