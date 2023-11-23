«Очередное позорное решение. ФИДЕ балансируют между политическом ветром с Запада и хоть какими-то приличиями». Шипов о нейтральном статусе россиян

Теги ФИДЕ Сергей Шипов Шахматы

Сергей Шипов назвал позорным решение ФИДЕ о нейтральном статусе россиян.

Сегодня Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила до 1 января 2025 года допуск россиян к индивидуальным турнирам под флагом организации.

«Я так понимаю, что мы должны земные поклоны бить ФИДЕ за то, что они, видите ли, позволяют нам играть без флага и без гимна. Так вот, не дождутся.

Я считаю, что это очередное позорное решение, играть нужно под флагом и с гимном, как и полагается любой отдельно взятой стране. Так что благодарности, во всяком случае лично от меня, они не дождутся.

Может ли это стать шагом к возвращению команд и флага? Никаких признаков подобного потепления я не вижу. Мне кажется, что ФИДЕ никоим образом не предрасположена к такому. Я понимаю, что у них есть разные мотивы и моменты, но они, естественно, балансируют между таким могучим, мощным информационным политическом ветром с Запада и необходимостью соблюдать хоть какие-то приличия.

Я знаю, что в других видах спорта о приличиях давно уже забыто, российские и белорусские спортсмены вообще выкинуты за борт. До такого падения наши шахматные власти не дошли, но тем не менее то, что происходит, нормальным назвать нельзя», – сказал гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов.

3 комментария

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Maksim Sarbaev
Слова "Шипов" и "позорный" давно стоят рядом, и никакие решения ФИДЕ уже не повлияют на это
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Тёма Тёма
А почему, если нигде не вернули, тут ждали, что вернут??? Никто ничего не вернёт. Или играйте внутри страны или примите.
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jqzn88xn6n
А дальше то что?
0
0
0
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