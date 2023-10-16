Евгений Томашевский: «Карлсен будет номером один еще долго. Но в спорте ты постоянно должен доказывать, что ты лучший»

Шахматист Томашевский объяснил нежелание Магнуса Карлсена играть в классику.

Ранее 16-й чемпион мира из Норвегии не раз говорил о потере интереса к шахматам с классическим контролем времени.

– Я посмотрел партию Магнуса с Qatar Masters, где он проиграл Сулейменову. Поражение сенсационное, да. Собственно, поэтому Карлсен и не играет в классику.

Скажу очень аккуратно. Возможно, Магнусу уже не хочется напрягаться, как раньше. Это чувствуется. Это не так заметно, когда он играет в быстрые шахматы и тем более в блиц, потому что у него колоссальный перевес в скорости мышления.

А вот в классике необходимо напрягаться, чтобы не получались такие партии, как с Сулейменовым. Именно поэтому Магнус меньше играет в классику. Если однажды тебе расхотелось по-настоящему напрягаться, то ты не особо будешь возвращаться к этому.

– Уход Магнуса из классики – потеря?

– Будем надеяться, что он все-таки вернется. При всем уважении к рапиду, блицу и всему прочему, гамбургский счет в шахматах – это только классика. Чемпион мира в классику – настоящий чемпион мира по шахматам.

Опять же, понятно, никто не умаляет достоинств Магнуса. Он – номер один, и будет номером один еще долго. Но спорт – это такая штука, где ты постоянно должен доказывать, что ты лучший, и делать это приходится часто в самых суровых условиях, – сказал чемпион Европы 2009 года Евгений Томашевский.