Сергей Карякин будет готовить диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук

Теги Сергей Карякин Шахматы

Карякин напишет диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук.

Об этом сообщил директор Уральского института управления РАНХиГС Олег Гущин. 

«Представляю вам нового соискателя кафедры управления персоналом и социологии – российского гроссмейстера Сергея Карякина. Он будет готовить у нас диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук», – заявил Гущин.

Научным руководителем Карякина будет заведующая кафедрой, профессор Наталия Чевтаева.

«Сегодня Сергей написал заявление, сдал необходимые документы. Уверен, что он подготовит блестящую диссертацию», – добавил Гущин.

2 комментария

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justbored
Достойное пополнение рядов квазинауки))
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ChipsRobber
Я бы посмеялся, если это не было так грустно.
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