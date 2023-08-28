Карякин сыграл на Северном полюсе: «Самая северная шахматная партия с самым высоким рейтингом! Посмотрим, через сколько лет удастся побить мой очередной рекорд!»

Теги фото Сергей Карякин видео Шахматы

Шахматист Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры на Северном полюсе.

«Самым главным событием на Северном полюсе для меня был сеанс одновременной игры на 4 досках! На сеансе присутствовал представитель книги рекордов, который зафиксировал самую северную шахматную партию с самым высоким рейтингом! Посмотрим, через сколько лет удастся побить мой очередной рекорд!» – написал российский гроссмейстер в телеграм-канале.

Ранее Карякин сообщал, что посетил Северный полюс в рамках проекта «Ледокол знаний». Экспедицию с участием российских школьников организовала госкорпорация «Росатом».

«Наш заплыв продлился почти 10 дней, и отдельно хочу отметить, что мобильной связи и интернета ни у кого не было. Мозг очистился.

Могу ответственно заявить, как человек, который бывал в самых разных местах нашей планеты, что такой красоты я больше нигде не видел! Даже фотографиям не под силу передать всю красоту северной природы!» – ранее написал Карякин.

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13 комментариев

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R Air
А зачем?
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Рус Киссенжер
прям рекордсмен великий.
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Юрій Матюшенко
Если поставить цель, то этот рекорд можно побить за несколько дней, которые будут нужны, чтобы привезти туда Карлсена. Но зачем?
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Altim
Можешь ещё под водой сыграть на дне Байкала, ради рекорда)
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Sandman7180
Да уж достижение
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Roman Roman
Ответ R Air
А зачем?
обычная роль шапитошника... эдакие кунштюки выделывать
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Sandman7180
Эло побить или широту?))))
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Melnikov1968
Вот реально, людям деньги некуда девать. В чем смысл? Привлечь жителей крайнего севера к древней игре.
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Клирик
Кабы на южном, да на станции Восток, а не на берегу, а северным сейчас не удивить, регулярные экскурсии.
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BillShen
Я правильно понимаю что раньше этот "рекорд" принадлежал Магнусу, который играл турнир в каком-нибудь норвежском Тромсе?
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Непристойное предложение
PR-щики Росатома зря получают свои зарплаты. не впечатляет.
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Artem22
Ответ Melnikov1968
Вот реально, людям деньги некуда девать. В чем смысл? Привлечь жителей крайнего севера к древней игре.
популяризация шахмат среди белых медведей
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Melnikov1968
Ответ Artem22
популяризация шахмат среди белых медведей
Кстати, белые мишки живут, в основном, немного южнее. В основном 70-85 параллель. Служил на Новой Земле, там их тьма.
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