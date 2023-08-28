Карякин сыграл на Северном полюсе: «Самая северная шахматная партия с самым высоким рейтингом! Посмотрим, через сколько лет удастся побить мой очередной рекорд!»
Шахматист Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры на Северном полюсе.
«Самым главным событием на Северном полюсе для меня был сеанс одновременной игры на 4 досках! На сеансе присутствовал представитель книги рекордов, который зафиксировал самую северную шахматную партию с самым высоким рейтингом! Посмотрим, через сколько лет удастся побить мой очередной рекорд!» – написал российский гроссмейстер в телеграм-канале.
Ранее Карякин сообщал, что посетил Северный полюс в рамках проекта «Ледокол знаний». Экспедицию с участием российских школьников организовала госкорпорация «Росатом».
«Наш заплыв продлился почти 10 дней, и отдельно хочу отметить, что мобильной связи и интернета ни у кого не было. Мозг очистился.
Могу ответственно заявить, как человек, который бывал в самых разных местах нашей планеты, что такой красоты я больше нигде не видел! Даже фотографиям не под силу передать всю красоту северной природы!» – ранее написал Карякин.
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