Ян Непомнящий: «Нейтральный флаг – вынужденная мера. Но это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию»

Ян Непомнящий высказался о выступлении на соревнованиях без российского флага.

«Я думаю, что это не столько зависит от нас, сколько от всего остального мира. Наши спортивные функционеры, уверен, делают все, что могут. По крайней мере, надеюсь на это, как и на то, что определенный компромисс будет найден.

При любых решениях надо сохранять здравый смысл. Каждый спортсмен, конечно, решает за себя, но ведь не только российский флаг рядом с фамилией определяет принадлежность к стране.

Увы, это вынужденная мера. Если флаг нейтральный, то это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию, а наши болельщики будут поддерживать девушек и ребят меньше, чем раньше», – сказал .