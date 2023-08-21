Ян Непомнящий: «Нейтральный флаг – вынужденная мера. Но это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию»

Теги сборная России Ян Непомнящий Р-Спорт Шахматы

Ян Непомнящий высказался о выступлении на соревнованиях без российского флага.

«Я думаю, что это не столько зависит от нас, сколько от всего остального мира. Наши спортивные функционеры, уверен, делают все, что могут. По крайней мере, надеюсь на это, как и на то, что определенный компромисс будет найден.

При любых решениях надо сохранять здравый смысл. Каждый спортсмен, конечно, решает за себя, но ведь не только российский флаг рядом с фамилией определяет принадлежность к стране.

Увы, это вынужденная мера. Если флаг нейтральный, то это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию, а наши болельщики будут поддерживать девушек и ребят меньше, чем раньше», – сказал Непомнящий

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Григорьев
с какого мы вообще должны под нейтральным флагом выступать???? Какие-то антидопинговые правила нарушили,как допустим после Сочи это было!!!! а то что война идёт,извините,это не причина лишать спортсменов флага и гимна!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий